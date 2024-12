EMILIO AZCÁRRAGA SE DESHACE EN ELOGIO A CHECO PÉREZ

En palabras con David Faitelson para TUDN , Emilio Azcárraga habló de lo que viene para el América tras el tricampeonato , pero no dejó de valorar la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1.

"Checo estaba en el palco con se hijo y ver la emoción de los deportistas más importantes que ha dado México. Platicaba en el mediotiempo de él y de lo que va a ser en su futuro, platicábamos 'no sé que vaya a pasar en tu futuro, pero no se te debe de olvidar quién eres y qué construiste, no para ti Checo, sino para todos los mexicanos".