"Todavía quiero y quieren más los jugadores, la historia juzgará, no es solo un tema del tricampeonato, si te pones a ver el número de puntos en los últimos cinco u ocho años, el América de los 90s era espectacular y no ganamos nada del 89 al 2002, hay que seguir construyendo esta historia y estoy convencido que hay comunión entre afición, equipo, jugadores, toda la parte administrativa que sí quieren más y sí se la creen.

"Muy complicado, muy difícil, pero todos nos la creímos, eso habla muy bien, en estos problemas surgieron oportunidades, de debutar a chavos, de alineaciones diferentes, de utilizar jugadores de banca, de la Sub-20, en esa crisis André tomó riesgos que resultaron en el camino que no fueron riesgos si no fue aprovechar oportunidad que llevó a tener un tricampeonato", agregó Azcárraga.

EMILIO AZCÁRRAGA DESTACA LA VIRTUD DEL CLUB AMÉRICA

"Que no bajan los brazos, el varonil, el femenil, ayer fuimos campeones con el equipo de amputados y ciegos, ese ADN de no bajar los brazos es fundamental, se la creyeron por más que decían que no íbamos a llegar a ningún lado, que el bicampeón no clasifica a la Liguilla, que estábamos en el Play-In", mencionó el propietario de América.