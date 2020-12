Yoshimar Yotún sabe muy bien que los aficionados de Cruz Azul no están nada contentos por los últimos resultados que ha tenido el equipo, pero aseguró que él no se dejará botado al club hasta no conseguir el título.

"Yo sigo en el barco, todos mis compañeros siguen, ¿qué te puedo decir si se están tirando del barco? Habíamos hecho un año excelente, pero esto es futbol, nos tocó ser eliminados, yo estoy aquí parado y creo que me quedo tranquilo. La afición está en su derecho hace muchísimos años no se consigue la liga, pero yo no me voy a rendir".