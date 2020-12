Ricardo Ferretti aseguró que coronó esta etapa con los Tigres

El campeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf llegó para coronar una década en la que Tigres ha ganado campeonatos , por lo que para Ricardo Ferretti este logro es la coronación en una etapa en la que les faltaba conquistar el plano internacional . Pero el estratega no se detiene ahí, pues ya está pensando en el lo que viene para el equipo y en las nuevas piezas que tendrá a su disposición como el atacante Carlos González .

“Yo creo que lo que terminamos de culminar hoy era la ‘cerezita en el pastel’ que faltaba en esta etapa. Naturalmente uno siempre quisiera contar con ‘x’ o ‘z’ cantidad de jugadores, no olvidemos que estamos en diciembre, las transferencias son muy difíciles. Agradecido con mi directiva que me apoya en traer a Carlos González el próximo torneo. Va a ser medio complicado porque además del torneo tenemos el Mundial de Clubes, hay que ver el calendario que además de pensar en hacer algo importante en Qatar, no desatender el campeonato mexicano”, dijo en conferencia.