El paraguayo desmintió lo que dijo su representante en referencia a que no quería competir con Ditta y Piovi en la escuadra cementera y resaltó que nunca actuó de "mala manera" en su salida del conjunto cementero.

"Yo creo que que mi representante por ahí dijo cosas que que que por ahí no es y también el técnico (Martín Anselmi) creo que también dijo una cosa que por ahí no es también, yo creo que me dejaron como un poquito mal por ahí. La gente sabe el cariño que le tengo el club, yo nunca actué de mala manera con ningún compañero y mucho menos con el club. Pero bueno, es cosa que que que pasa, digo yo, eh, pero bueno, ya dar la vuelta a eso y enfocarme en esto", dijo Escobar.