Juan Escobar, lateral paraguayo de los Diablos Rojos de Toluca , no continuó en Cruz Azul por diferencias con el director técnico de La Máquina, Martín Anselmi , debido a que no respetó su jerarquía y debió pelear por el puesto junto a Willer Ditta y Gonzalo Piovi .

“ La equivocación del director técnico de Cruz Azul fue no tener en primera línea a Juan Escobar, que ya ganó todo ahí. Le dijo que iba a pelear el puesto con los demás defensores, que no tenían ni el 50 por ciento del nivel de él”, afirmó Elvio Rojas.

“Eso es lo que nos reconforta, la novela terminó bien. De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no me llamaron, no conocen su contrato. Con el América estuvimos muy cerca”, afirmó el representante de Juan Escobar, Elvio Rojas.