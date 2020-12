Ganar la Concacaf, clave para la continuidad del 'Tuca' Ferretti

De acuerdo con información obtenida por Aldo Farías, colaborador de TUDN, el contrato que vincularía al 'Tuca' con el equipo hasta 2024 está en la oficinas de Cemex, empresa vinculada el equipo universitario, pero para que el brasileño tenga derecho a firmarlo debe ganar al menos uno de los tres torneos del año futbolístico, por lo que alzar la copa en la Concacaf prácticamente sería amarrar le renovación, de lo contrario el próximo torneo de la Liga MX sería de mucha presión pues tendría que ganarlo sí o sí ya que en el Guardianes Apertura 2020 no pudo ser campeón.



De no ganar ningún torneo prácticamente se estaría despidiendo de la institución en la que ha estado por los últimos diez años, y esto no sería mal visto por una parte de la administración que no desea la continuidad de Ferretti e incluso ya tienen a algunos candidatos en cartera, pero tendrán que esperar a ver que ocurre en los próximos meses, pues la decisión será tomada en verano.