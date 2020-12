Cruz Azul suma más positivos por COVID además de Jesús Corona

Uno de estos futbolistas contagiados por coronavirus es Jesús Corona , el portero quien no estuvo en la vuelta de las Semifinales ante Pumas y que después notificó su contagio a través de las redes sociales.

"Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100% además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido", comentó a travérs de su Instagram.