Carlos Vela asegura que León pudo liquidar la Final de la Concacaf Liga de Campeones

“Sabemos que hay que ganar para dar el paso. Hemos tenido Finales, hemos estado cerca, récords, muchas cosas positivas pero si no ganas siempre te quedas con que algo falta, con que no terminas de dar el salto, no terminas de estar donde crees que debemos estar. Hay que intentar ganar, llevarnos el título y es lo que vamos a buscar”, indicó Carlos Vela a Michele Giannone de cara a la Final de vuelta ante León en la Concacaf Liga de Campeones.