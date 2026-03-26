Antoine Griezmann Leagues Cup 2026: Partidos de Antoine Griezmann vs. equipos de Liga MX El campeón del mundo se unirá al Orlando City en julio y en agosto tendrá tres partidos contra clubes mexicanos.

Video Griezmann vs. Liga MX: Estos serán sus partidos en Leagues Cup 2026

Antoine Griezmann reportará con el Orlando City en julio después de terminar la temporada con el Atlético de Madrid donde sueña con ganar la Copa del Rey y la Champions League.

La temporada 2026 de MLS se reanudará tras el Mundial 2026 y partido en el que podría debutar el delantero francés sería el SJ Earthquakes vs. Orlando City que se disputará el 22 de julio en el PayPal Park de San José.

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Después, los Leones tienen dos encuentros más de MLS: ante Nashville el 25 de julio, que sería el primer partido de Griezmann en casa, y frente al New York Red Bulls de visita el 1 de agosto.

Posteriormente comienza la participación del Orlando City en la Leagues Cup 2026 donde los Leones enfrentarán a puros equipos de Liga MX en la Fase de Grupos. Cabe destacar que, los tres encuentros se celebrarán en casa de los Leones, el Inter&Co Stadium.

El debut de Antoine Griezmann en la Leagues Cup sería contra Monterrey el miércoles 5 de agosto y después podría ver acción ante León el sábado 8 de agosto, y frente al Atlético de San Luis el miércoles 12 de agosto.

Sin duda, los partidos generarán gran expectativa entre la afición mexicana por poder enfrentar a un campeón del mundo y a un jugador de talla mundial como lo es Griezmann.

El Principito, de 35 años, firmó un contrato con Orlando City hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29.

Antoine Griezmann registra 13 goles y cuatro asistencias en 43 apariciones con el Atlético de Madrid esta temporada.