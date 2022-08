'Chicharito' Hernández: "Chivas necesita producir al 80 por ciento de sus jugadores"

"Para mí va ser muy difícil responderte esa respuesta porque para mi Chivas es todo, porque para mí fue un sueño, quise emular la carrera de Omar Bravo, para mí Chivas lo fue todo, no sé qué estén pensando los jugadores en México, pero yo solamente creería que si eres mexicano y puedes pasar por la institución va a ser un plus para tu currículum, eso fue lo que pensé, que sentí, pude ser campeón, campeón goleador y después me fui a Europa, para mí fue un sueño, una dicha jugar donde mi abuelo fue campeón y donde mi padre se enfrentaba contra ese club y generaba colores especiales, para mí Chivas siempre ha sido un equipo muy especial, no puedo hablar de los demás jugadores", aseveró.