"No puedo decir más que eso: estoy enfocado y metido en lo que es Pachuca", matizó durante una rueda de prensa tras el encuentro de Leagues Cup contra New York Red Bulls (1-1, 5-4 en los penaltis para los mexicanos ).

"Conmigo no. Con la gente que quizá me representa o me lleva mis cosas sí. Se han comunicado, quiero ser honesto con eso", detalló.

"Uno tiene un proyecto deportivo, está trabajando en un club que nos ha protegido, que nos ha dado todo. Vuelvo a insistir: conmigo (Ecuador) no se ha comunicado más allá del amigo que me lleva las cosas. Entonces, estamos muy enfocados en esto y, bueno, no puedo decir más: no desconocemos el interés en nuestro trabajo pero la realidad nuestra es Pachuca y seguramente seguiremos con el proyecto", concluyó