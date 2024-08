Guillermo Almada , técnico de Pachuca , no se intimida por el poderío de Tigres de cara a los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2024 .

Cuestionado sobre el tema de las diferentes sedes que ha tenido Pachuca en la Leagues Cup 2024, el uruguayo no quiso entrar en polémica alguna.

"La realidad del campeonato es esta y cosas que no dependen de nosotros y como no dependen de nosotros, no nos vamos a preocupar por eso y adaptarnos a las distintas sedes que nos han tocado y sabíamos que sería así. Tenemos que afrontarlo y la realidad del campeonato es esta".