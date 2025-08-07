Video ¡Todo un caballero! Periodista se equivoca y Gabriel Milito lo corrige

Chivas por fin rompió su mala racha de no ganar en tiempo regular en la Leagues Cup al superar al cuadro de Cincinnati en la última jornada de la primera ronda del torneo.

Con goles de Efraín Álvarez y Armando González el Guadalajara derrotó por 2-1 a los de la MLS para despedirse con un triunfo del torneo y con cinco puntos que no le alcanzaron para avanzar a Cuartos de Final.

Desde el arranque las Chivas fueron superiores ante un Cincinnati que guardó a algunas de sus figuras como Evander en su cuadro inicial.

La primera anotación del partido llegó a los 25 minutos tras un penal que convirtió Efraín Álvarez de gran forma para vencer a Louro.

El segundo tanto del Rebaño se dio al 57’ luego de que Álvarez recuperará un balón para asistir a la ‘Hormiga’ que definió a la salida del portero rival.

Al 67’ Cincinnati se acercó en el marcador por medio de Andrés Dávila que tenía dos minutos en el campo y en la última parte del torneo buscó la remontada ante un Chivas que defendió de buena forma su ventaja en el marcador para lograr su primera victoria en la Leagues Cup.

Con la victoria el Guadalajara llegó a cinco unidades, pero sin posibilidades de avanzar a Cuartos de Final al ubicarse en sexta posición de la tabla genera del la Liga Mx, mientras que Cincinnati se quedó con cuatro puntos y también eliminado.