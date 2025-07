“ Yo estoy acá disfrutando de lo que más me gusta, de lo que más me puede tener tranquilo así que uno es feliz jugando al futbol y son cosas que pasan en la vida, pero obviamente ese ser querido que perdí en este momento quisiera que yo estuviera jugando y no en mi casa. Yo sé que está feliz que yo esté aquí”, mencionó Rodríguez.