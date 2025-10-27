Con Messi y Lamine, la Finalissima ya tiene fecha y playeras inéditas

Video Messi vs. Lamine Yamal y una Finalissima donde habrá playeras inéditas

La FIFA avanza en la organización de la nueva edición de la Finalissima, el torneo que enfrenta al campeón de Eurocopa y al de la Copa América.

En esta ocasión, el esperado duelo reunirá a España y Argentina, monarcas continentales en el verano de 2024.

Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, el calendario apunta a marzo de 2026 como la fecha elegida. Sin embargo, todo dependerá de la clasificación directa de España al Mundial.

La selección dirigida por Luis de la Fuente necesita vencer a Georgia el 15 de noviembre en Tiflis o, en su defecto, evitar la derrota ante Turquía tres días después en Sevilla. En caso de verse obligada a disputar la repesca, el plan de la Finalissima quedaría descartado.

La FIFA busca dotar al encuentro de un carácter especial y,, según el diario Marca de España, ha reservado el sábado 28 de marzo, coincidiendo con el cierre de las eliminatorias mundialistas.

El partido también representa un escaparate de primer nivel para Adidas, patrocinador de ambas selecciones y hogar de sus dos principales figuras: Lionel Messi y Lamine Yamal.