Entre resultados fuera del presupuesto, lesiones y bajas de juego, el panorama para el Real Madrid no luce esperanzador de cara a lo que resta de la temporada 2020-2021 y esto ha provocado que el puesto del entrenador que ocupa Zinedine Zidane esté constantemente en cuestionamiento hasta este viernes, cuando el francés decidió confrontar a la prensa en conferencia tras los días de confinamiento.

"Me reivindico con la plantilla, nosotros lo merecemos, el año pasado ganamos LaLiga, nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho de pelear este año LaLiga, por lo menos este año, después tienes razón tú y otros, que el próximo año hay que hacer cosas, hay que cambiar, pero este año tenemos el derecho. Déjennos pelear a los que ganamos LaLiga el año pasado, no hace diez años. Me haces reír con la pregunta. Solo un pequeño respeto a todo esto. Me haces reír, pero no pasa nada, es que ustedes dicen muchas cosas y hay que asumir también, díganme a la cara 'te queremos cambiar', pero hay que decirlo, no sólo por detrás", señaló.

Respecto a las risas, esclareció que "creo que soy el único que piensa que cada día estoy fuera, no sé, no estoy contento que me pregunten cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este trato por parte de la prensa, espero un poco de respeto. Si no llegamos soy el primero que asumo mi responsabilidad. Estoy un poco enojado; al final ustedes hacen su trabajo. Un día estoy fuera, otro día un poco dentro, si empatamos o perdemos estoy fuera, eso es lo que están haciendo".

Actualmente el Real Madrid ocupa la tercera posición de la tabla con 40 unidades después de 20 juegos y aunque tienen las mismas unidades que el Barcelona, los catalanes están arriba por diferencia de goles. Quien ya se despegó es el Atlético de Madrid, líder con un juego menos que sus más cercanos perseguidores y una ventaja de 10 puntos.

Pese a ellos, el francés no recula en sus deseos de verse campeón nuevamente de la Champions y en el certamen local, "Yo confío en todos, en LaLiga confío también, hay 54 puntos aún en juego, hay dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final", aseveró.

Aunque admite que la plantilla no es muy extensa desde el inicio de la temporada, ha habido lesiones y ahora, con la salida de Odegaard, hay menos opciones: "Mi preocupación es la misma con Vinicius y con todos. Que estén bien y que jueguen. Somos 15 jugadores ahora, no me voy a quejar, pero es la verdad, a ver si vuelven pronto; a Odegaard lo necesitábamos porque es una petición mía. No ha sido así y al final es una decisión de todos. Espero que esté contento".