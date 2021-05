Karim Benzema afirma que Zidane seguirá en el Real Madrid

Karim Benzema no cree que Zinedine Zidane vaya a dejar el banquillo del Real Madrid y no ve al club merengue sin él, en una entrevista publicada este martes por L'Équipe en la que subraya la relación de respeto y sinceridad que hay entre los dos.

"No veo que se vaya -añade-. No se va a ir, ya verá. Si se va, se va... Pero no veo al Real sin Zidane", opinó.

El jugador cuenta que el técnico ha sido siempre con él "sincero". "Cuando las cosas van, me lo dice, pero cuando no, me lo dice también. Siempre, en los entrenamientos, en los partidos, no se va por los cerros de Úbeda. Por eso lo respeto mucho, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucho confianza en el campo".