Barcelona Barcelona podría ser campeón en la jornada 34; esto es lo que necesita La Liga de España está en su recta final y con once puntos de diferencia sobre el Real Madrid, los blaugranas podrían proclamarse campeones este mismo fin de semana.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Lo que necesita el Barcelona para ser campeón este fin de semana

La Liga de España ya está en su recta final y con once puntos de diferencia sobre el Real Madrid, el Barcelona podría proclamarse campeón este mismo fin de semana durante la jornada 34 si se cumplen las condiciones necesarias.

Para esto, los blaugranas solo requieren un triunfo ante el Osasuna y que el Real Madrid pierda ante Espanyol. Así llegarían a 88 puntos y no podrían ser alcanzados por los merengues.

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Posiciones si Barcelona gana y Real Madrid pierde en la J34

Barcelona: 88 puntos

Real Madrid: 74 puntos

*Lo máximo que aspiraría Real Madrid sería llegar a 86 puntos.

Por otra parte, un empate contra Osasuna y una derrota del Real Madrid también podría darle virtualmente el campeonato, pues incluso si pasara una catástrofe tienen mejor diferencia de goles.

Posiciones si Barcelona empata y Real Madrid pierde en la J34

Barcelona: 86 puntos

Real Madrid: 74 puntos

*Lo máximo que aspiraría Real Madrid sería llegar a 86 puntos, pero mejor diferencia de goles del Barcelona.

En cambio, una derrota prolongará más su posible campeonato, al menos para la siguiente jornada y, en este caso, podría presentar un escenario ideal, pues disputará el Clásico ante el Real Madrid.

Posiciones si Barcelona pierde y Real Madrid pierde en la J34

Barcelona: 85 puntos

Real Madrid: 74 puntos

*Lo máximo que aspiraría Real Madrid sería llegar a 86 puntos por lo que mantendría esperanzas.



BARCELONA PODRÍA SER CAMPEÓN EN EL CLÁSICO VS. REAL MADRID

Suponiendo que ambos equipos ganan y mantienen vivas sus esperanzas en la Liga, el título se puede definir en el Clásico al estar la competencia directa entre ambos, ya que si Barcelona lo gana se consagrará campeón.

Mientras que en caso de perder habrá que esperar otra vez y podría cerrarse más la carrera por la liga.

Posiciones si Barcelona vence el Clásico

Barcelona: 91 puntos

Real Madrid: 77 puntos