Emery atiza a Piqué y le pide ser “sincero y no engañar a la gente"

Respecto al gol anulado a Parejo por indicaciones desde el VAR, Emery apuntó que "me duele, lo de Piqué que sí fue mano y lo de hoy no lo fue. Ha empujado el balón con la cadera, no con la mano. Lo de Piqué sí fue penalti, y me duele que dijera que no en vez de callarse, no fue honesto e intentó engañar. Además iba dando lecciones, se mete en otros partidos y viene hablando de otros partidos. No somos honestos y leales, pero aquello fue penalti y Piqué no lo fue. Si ha pitado eso, pues lo tenemos que aceptar”.