Emery no le ha dado minutos a Kubo en los últimos tres partidos de LaLiga frente al Osasuna, Athletic de Bilbao y Sevilla, y al conocer su deseo por la falta de minutos, tampoco lo convocó para el choque ante el Levante que ganó el Villarreal por 2-1.

“Le pregunté si quería quedarse o quería irse y me dijo que está buscando una salida", comentó Emery que ha utilizado a Kubo en 291 minutos distribuidos en 13 partidos de LaLiga.

"El comportamiento de Take es bueno, nos ha ayudado y debe seguir creciendo, pero el jugador me dijo que quiere salir para buscar más minutos y por eso no estaba en la lista de convocados", agregó.