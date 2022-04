Tecatito se sincera sobre jugar en la MLS o regresar a Liga MX con América

"En este momento no (MLS), no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo todavía por allá. No, no me lo he pensado, salí de Monterrey, le tengo un cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados", señaló el mexicano tras reconocer que le iba a las Águilas por Cuauhtémoc Blanco.