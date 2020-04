Setién: "Sueño ganar la Champions y pasear la copa entre vacas"

Setién explicó su frase directamente: "Ya se lo he dicho a los jugadores: que yo tengo mucha prisa y que no tiempo que perder. Y que me gustaría ganar o la Champions o LaLiga , y si puede ser las dos, mucho mejor, evidentemente. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres , con la vacas, con la Copa, ¡eh!, con la Champions por allí, enseñándola", dijo el técnico en una entrevista a TV3.

Acerca de la situación actual y de cómo se resolverá LaLiga, Setién señaló lo siguiente: "A mí me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Esto es obvio. La realidad es que la situación está como está. No sé si eso valdría para otorgar un título. La realidad es que me es indiferente. Yo no me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid".