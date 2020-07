Setién no se siente señalado por Messi y quiere seguir en el Barcelona

"¿Si me siento señalado por esas declaraciones? En absoluto. Todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal... Son situaciones que se viven cotidianamente en momentos importantes como los que estamos, viviendo de frustración, pero no le doy importancia", dijo.

Dice que con Messi está de acuerdo en unas cosas y en otras no. "Es verdad, y tiene razón, que si jugamos tan mal como lo hemos hecho en algunos partidos no nos va a dar para ganar nada, pero también hemos tenido buenos momentos, que nos pueden dar para ganar. Todos somos conscientes de que tenemos que ser más fiables y consistentes, si conseguimos jugar como ante el Villarreal , seguro que nos va a dar para ganar la Champions, seguro", insistió.

"Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, porque en esta profesión tienes que asumir riesgos y circunstancias. Sigo disfrutando de mi estancia en el Barcelona, me gustaría ser un poco feliz, pero siempre he entendido el proceso del juego y, estés donde estés, la derrota es una opción a la que hay que sobreponerse al entorno mediático del fútbol. En ningún momento he tenido la sensación de quererme marchar, de verdad", insistió.