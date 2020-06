Setién: "Creo que el empate ante el Celta es injusto"

"Yo no me fijo si los fichajes son caros o baratos. La realidad es que la semana pasada optamos por una alineación y esta semana optamos por otra. La semana pasada me preguntabais por qué no jugaban Ansu Fati o Riqui y esta semana por qué no juega Griezmann. Son decisiones que tomo y son decisiones técnicas, que evidentemente no son caprichosas. Uno las toma a conciencia, creyendo qué es lo mejor para el equipo", añadió sobre Griezmann.