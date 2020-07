Sergio Ramos sobre Zidane: "Tiene mano de santo, es único"

Ante la pregunta de si tiene pensado quedarse en el Real Madrid, Ramos no titubeó para aclarar que se siente querido y le encantaría colgar los botines en la institución.

"Lo que quiera el presidente, no depende de mí, estoy encantado aquí, me gustaría terminar mi carrera aquí y no creo que haya ningún problema para quedarme aquí", aclaró.