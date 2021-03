"La idea es estar contra el Atalanta. Llevo días trabajando con el equipo, me gustaría estar disponible para jugar. Al contrario que con el Barça (su eliminación). Ver a un rival directo caer te da más satisfacción. No hay que desearle el mal a nadie, no hay que reirse porque jugamos la semana que viene. El Atalanta no tiene nada que perder y mucho que ganar. Tenemos que hacer un partido muy serio.No hay que menospreciar a ningún equipo. Mira la Juventus.”

“Quiero irme con la conciencia tranquila. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande y con el cariño del club y de la afición. Soy muy optimista, creo en el trabajo y las cosas siempre acaban saliendo. No hay novedad que yo pueda contar, hay inquietud pero más inquietud que yo no tiene nadie. Cuando sepa algo lo diré. Cuando haya novedades las diré. Volver con los compañeros me hace estar muy animado. Quiero volver con el equipo y acabar la temporada con algún título".