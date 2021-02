El técnico de l Barcelona , Ronald Koeman , no está de acuerdo la opinión sobre que su equipo no puede ganarle a los equipos grandes , la cual se ha generalizado en la prensa española tras su derrota en la ida de Octavos de Final por la Champions League ante el París Saint-Germain .

"Ganamos contra la Juve fuera, podemos ganar al PSG en su casa... nos faltaron cosas el otro día, sí. Pero de ahí a decir que nos faltan cosas contra los grandes siempre... ellos tuvieron gran efectividad. No creo que se pueda decir que no podemos competir contra los grandes. Podemos ganar a cualquiera", dijo en conferencia de prensa.

El timonel del Barcelona consideró que no se acaba el mundo por un partido perdido, en referencia a la derrota por 1-4 ante el Paris Saint-Germain .

"Es normal que anímicamente estés un poco bajo después de lo que pasó. En el primer entrenamiento del viernes se notaba un ambiente más bajo y eso es bueno, porque si no te afecta no puedes estar así. Hoy los he visto como antes y con muchas ganas de ganar el partido", desveló Koeman sobre el estado anímico de los jugadores.