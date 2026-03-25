LaLiga Oviedo visita al Papa y le regala una Virgen de Guadalupe El club de La Liga fue recibido por León XIV como parte de la elebración del centenario de la fundación del club.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Real Oviedo visita al Papa León XIV y le regala una Virgen de Guadalupe

El Papa León XIV recibió a miembros del Real Oviedo de LaLiga como parte de la celebración del club por el centenario de su fundación y entre los obsequios recibió una Virgen de Guadalupe.

El acto ha sido breve, pero cordial y simbólico. El grupo fue encabezado por Martín Peláez, presidente de la institución, y Santi Cazorla, capitán del equipo.

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En un video publicado por las redes sociales del conjunto se puede ver el momento del encuentro y de la entrega de obsequios.

El Papa recibió dos camisetas del club: la del centenario, claro está, y la de competencia, las cuales fueron entregadas por Peláez y Cazorla.

Además, se le entregaron réplicas de La Santina y de la Virgen de Guadalupe, como símbolos de los lazos entre Asturias (hogar del equipo) y México (lugar de orígen del Grupo Pachuca máximo accionista del club) con el Vaticano.

En su comunicado oficial sobre la visita, el Real Oviedo dio más detalles sobre el encuentro:

"El Real Oviedo reforzó su proyección institucional en el año de su centenario con un viaje a la Ciudad del Vaticano, que se desarrolló del 24 al 26 de marzo y culminó con una audiencia oficial con el Santo Padre León XIV. Esta acción formó parte del amplio programa de actividades conmemorativas que el Club está llevando a cabo para celebrar sus cien años de historia.

"Durante el encuentro en el Vaticano, la delegación azul entregó al Santo Padre varios obsequios representativos del Club y de su tierra: la camiseta oficial del centenario, una réplica de la Santina —la Virgen de Covadonga, símbolo profundo de Asturias— y un ejemplar del libro conmemorativo 100 años de barro & cielo, que recoge el legado deportivo, histórico y sentimental del Real Oviedo,

"La expedición, encabezada por Santi Cazorla, estuvo formada por capitanes y entrenadores del primer equipo masculino y femenino, así como del Real Oviedo Vetusta y del Real Oviedo Genuine, acompañados por miembros del cuerpo institucional y de la Fundación Real Oviedo, patrocinadores y representantes del Club. Este acto puso de relieve la unidad de la entidad y su vocación social y cultural, mostrando al mundo una institución que trasciende el deporte", se lee en el documento.