Oviedo visita al Papa y le regala una Virgen de Guadalupe
El club de La Liga fue recibido por León XIV como parte de la elebración del centenario de la fundación del club.
El Papa León XIV recibió a miembros del Real Oviedo de LaLiga como parte de la celebración del club por el centenario de su fundación y entre los obsequios recibió una Virgen de Guadalupe.
El acto ha sido breve, pero cordial y simbólico. El grupo fue encabezado por Martín Peláez, presidente de la institución, y Santi Cazorla, capitán del equipo.
En un video publicado por las redes sociales del conjunto se puede ver el momento del encuentro y de la entrega de obsequios.
El Papa recibió dos camisetas del club: la del centenario, claro está, y la de competencia, las cuales fueron entregadas por Peláez y Cazorla.
Además, se le entregaron réplicas de La Santina y de la Virgen de Guadalupe, como símbolos de los lazos entre Asturias (hogar del equipo) y México (lugar de orígen del Grupo Pachuca máximo accionista del club) con el Vaticano.
En su comunicado oficial sobre la visita, el Real Oviedo dio más detalles sobre el encuentro:
"El Real Oviedo reforzó su proyección institucional en el año de su centenario con un viaje a la Ciudad del Vaticano, que se desarrolló del 24 al 26 de marzo y culminó con una audiencia oficial con el Santo Padre León XIV. Esta acción formó parte del amplio programa de actividades conmemorativas que el Club está llevando a cabo para celebrar sus cien años de historia.
"Durante el encuentro en el Vaticano, la delegación azul entregó al Santo Padre varios obsequios representativos del Club y de su tierra: la camiseta oficial del centenario, una réplica de la Santina —la Virgen de Covadonga, símbolo profundo de Asturias— y un ejemplar del libro conmemorativo 100 años de barro & cielo, que recoge el legado deportivo, histórico y sentimental del Real Oviedo,
"La expedición, encabezada por Santi Cazorla, estuvo formada por capitanes y entrenadores del primer equipo masculino y femenino, así como del Real Oviedo Vetusta y del Real Oviedo Genuine, acompañados por miembros del cuerpo institucional y de la Fundación Real Oviedo, patrocinadores y representantes del Club. Este acto puso de relieve la unidad de la entidad y su vocación social y cultural, mostrando al mundo una institución que trasciende el deporte", se lee en el documento.