Lionel Messi podría pasar de jugador a directivo del Barcelona

“Diseñamos una propuesta para que se sienta a gusto para los dos tres cuatro años que le puedan quedar. Creo que el tema económico no es el primordial. Trabajamos para crear una marca conjunta entre Messi y Barça y para que sea presidente honorífico o embajador. El cargo aún no lo tenemos perfilado. Quiero que se quede para siempre y que vayamos unidos como marca el Barça y Leo, lo que será muy potente”, dijo en entrevista con el diario AS.