Karim Benzema responde con burla a Didier Deschamps sobre su lesión en Qatar 2022

El entrenador de 'Les Blues' habló sobre la lesión que apartó al delantero de Qatar 2022: "Cuando se lesiona, Benzema me dijo que estaba muerto. El Mundial representaba mucho para él. En el mejor de los casos, su vuelta a los entrenamientos iba a ser el 10 de diciembre. Le dije 'no hay prisa para que te vayas', al día siguiente, me levanté y no estaba".