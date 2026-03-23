Sevilla José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, critica al Sevilla tras despido de Matías Almeyda Hijo de AMLO critica al Sevilla y defiende al entrenador argentino, pese a ser fanático de Pumas

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Hijo de AMLO llama “equipo inflado” al Sevilla

José Ramón López Beltrán, hijo del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra el Sevilla de España, luego de anunciar el despido del técnico argentino Matías Almeyda.

La decisión de hacer a un lado al 'Pelado' vino tras la reciente derrota de los sevillanos por 0-2 frente al Valencia. Este resultado marcó la derrota 14 del club, luego de 29 encuentros, donde igualmente registra ocho victorias y siete empates.

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¿Qué dijo José Ramón López Beltrán sobre Matías Almeyda?

La salida de Almeyda provocó cientos de reacciones entre los aficionados. Unos estuvieron de acuerdo y otros criticaron la decisión. Uno de ellos, bastante peculiar.

El hijo de López Obrador decidió usar su cuenta de X para mostrar su descontento y aseguró que, pese a la grandeza del Sevilla, es un equipo inflado.

“Con todo respeto, pero Matías Almeyda es mucho entrenador para un equipo tan inflado, incluso con sus Europa Leagues”, sentenció.

Su reacción también ocasionó cientos de comentarios, muchos de ellos fuera del tema deportivo, por el personaje del que se trata.

¿José Ramón López Beltrán tiene un equipo favorito de futbol?