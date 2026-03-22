Sevilla Sevilla habría tomado la decisión de despedir a Matías Almeyda El ex técnico de las Chivas tiene al equipo en la zona roja del futbol español.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Matías Almeyda es suspendido siete partidos y este es el motivo

El ciclo de Matías Almeyda con el Sevilla estaría viviendo sus últimas horas. De acuerdo con reportes desde España, la directiva del club andaluz ya h abría tomado la decisión de cesar al técnico argentino tras los malos resultados que tienen al equipo al borde del descenso.

La situación se volvió insostenible luego de la reciente derrota ante el Valencia, un resultado que dejó al Sevilla en una posición crítica en LaLiga, apenas tres puntos arriba de la zona de descenso.

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El rendimiento del equipo ha sido duramente cuestionado, tanto por los resultados como por las decisiones tácticas de Almeyda, quien incluso ha reconocido públicamente su responsabilidad en la crisis deportiva.

Ante este panorama, la directiva ya analiza a su posible reemplazo. El principal candidato es el español Luis García Plaza, quien tomaría el cargo con la misión de salvar la categoría y estabilizar al equipo en la recta final de la temporada.