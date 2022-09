Joao Félix defendió a Cristiano Ronaldo y contó su difícil adaptación al Atlético

"Cristiano siempre es Cristiano, incluso si ahora no está jugando. Es un honor tenerle en el equipo, sin importar si ahora creo que tiene casi 38 años. Es un honor, siempre es bueno tenerle en el equipo, y el hecho de que el Manchester no lo está haciendo bien y él no está jugando no creo que nos afecte. Portugal hará un buen Mundial", manifestó el mediapunta luso.