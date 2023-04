Javier Aguirre gana con Mallorca, pero no se fía de LaLiga: "Es muy poderosa"

“ No me quito ningún peso de encima porque no hemos hecho nada aún, quedan nueve partidos, matemáticamente no te va a alcanzar con 37 puntos. Por lo tanto, la presión y el peso sigue en la espalda hasta que no sea matemáticamente posible quedarnos en primera división un año más seguiremos insistiendo y sufriendo como hoy”, comentó el ‘Vasco’ Aguirre al término del partido disputado en el estadio de Balaídos.