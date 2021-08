"Tengo una idea de cómo me gusta que juegue mi equipo, pero los jugadores me ayuden a que se juegue así y los resultados se van dando. Es estar tranquilos, las cosas están bien, faltan 40 jornadas y falta mucho como para decir que soy el bueno, no me gusta creerme más de lo que soy”, dijo Ambriz en conferencia de prensa.