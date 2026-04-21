    Barcelona

    Hansi Flick tiene dos sueños por cumplir en Barcelona antes de retirarse

    El técnico alemán aseguró que el Barça será el último equipo que dirija tras su próxima renovación.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Hansi Flick revela sus dos grandes sueños en Barcelona antes de retirarse

    Hansi Flick reveló los dos grandes sueños que tiene por cumplir en Barcelona antes de retirarse una vez que firme su último contrato como entrenador.

    El alemán reiteró que el Barcelona será el último equipo que dirigirá a la espera de que firme su renovación en las próximas semanas con un contrato hasta el 2028, con opción al 2029.

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    Flick confesó que, antes de retirarse, anhela ganar la Champions League con el Barcelona y quiere dirigir en el Spotify Camp Nou cuando esté completada su renovación.

    “La Champions League para mí es un gran sueño. Hay dos cosas que me gustaría. Una es ganar la Champions; creo que podemos porque tenemos un equipo fantástico. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas, también en el mercado de fichajes, sin hacer tonterías, tomando decisiones correctas. Creo que el equipo es joven y tenemos mucho potencial.

    “La segunda cosa que quiero es ser el entrenador del Barça cuando el estadio esté acabado. Aunque siempre dependerá del rendimiento”, señaló el estratega alemán de 61 años.

    Hansi Flick ha levantado cuatro títulos en dos años con el Barcelona y se perfila a su quinto trofeo luego de que el club culé lidera LaLiga con 70 puntos, nueve más que el Real Madrid con siete partidos por disputar.

    Su cuenta pendiente es la Champions League, el año pasado fue eliminado en Semifinales por el Inter de Milán y esta temporada cayó en Cuartos de Final contra el Atlético de Madrid.

    Video Champions League: Atlético de Madrid se burla del Barcelona en las redes sociales
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