Frenkie de Jong, insatisfecho con su rendimiento en Barcelona

En charla telemática con el Barcelona , el mediocampista holandés, Frenkie de Jong , fue sincero respecto a su desempeño en el equipo y dijo no estar satisfecho en su totalidad porque ha tenido partidos muy malos, dentro de los buenos y regulares que también le ha tocado jugar.

"A pesar de ser mi primer año estoy jugando mucho y estoy muy contento. He tenido buenos juegos, otros regulares, otros muy malos. Ahora bien, sé que puede ir mejor y puedo jugar mejor de lo que lo he hecho hasta ahora. No estoy totalmente satisfecho".