Frenkie de Jong hace dura autocrítica por nivel del Barcelona

Frenkie de Jong , jugador neerlandés del Barcelona, admitió que la primera mitad de la temporada "no ha sido buena" debido, especialmente, a la falta de contundencia y concentración, ya que el juego del equipo, en su opinión, "no está siendo del todo malo".

"En ese partido no estuvimos bien. Pero un partido no marca toda la temporada. Perdimos la final ante el Madrid, ellos merecieron ganar, fue justo. Y nos toca mejorar. Pero eso no significa que la temporada ya sea mala. Todavía quedan tres títulos por jugarse. Estamos en Cuartos de la Copa, vivos en la Champions e intentaremos remontar en la Liga", afirmó el internacional neerlandés.