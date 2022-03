Entrenador del Celta explicó los motivos por los que casi no juega Orbelín

“Tiene condiciones, pero un tiempo de adaptación, no digo que no va a jugar ni que es malo, yo quiero ayudarlo a crecer. Ahora quedó fuera de la convocatoria y no jugó con un técnico que lo conoce mucho más. Intento hacerlo crecer, que vuelva a la convocatoria y ojalá tenga más minutos. Es un chico que tiene chispa, llega al gol, no soy negado. Si yo lo llego a poner en el sistema será de segunda punta y estaría en el lugar de Aspas. ¿Sacamos a Aspas? Pueden jugar juntos, hoy lo hicieron. ¿Pero me di a entender?”, dijo el sudamericano.