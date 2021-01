El técnico de la selección de Francia , Didier Deschamps , sigue sin perdonar a Karim Benzema luego de que el delantero del Real Madrid dijera en 2016 que había “cedido a la presión de una parte racista de Francia” al no convocarlo para la Euro de aquel año.

“A pesar del tiempo que ha pasado no puedo olvidarlo”, externó Deschamps en entrevista para RTL .

“Hubo también declaraciones de otras personas que afectaron a mi familia. Afecta a mi nombre, a mi familia y ahí, Benzema cruzó la línea. Decir ciertas cosas que son una agresión verbal o física no lo puedes olvidar. No puedo olvidar, nunca olvidaré”, añadió.

Deschamps hizo hincapié en que no es racista ya que al momento de convocar a un jugador solo se fija en “el aspecto táctico, técnico y no me importa nada más”.