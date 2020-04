Casemiro: “No pienso en ganar la liga, pienso en ganarle al coronavirus”

Casemiro , mediocampista del Real Madrid , puso en segundo plano al futbol y aseguró que no piensa en ganar la Liga de España o la Champions League, quiere que ganar la batalla contra la pandemia del coronavirus para que todo el mundo vuelva a la normalidad.

“Sin duda queremos ganar LaLiga y la Champions. Pero yo no estoy pensando en esto, solo pienso en ganar la pelea contra el coronavirus. Yo creo que si cada uno hace su parte eso es lo más importante.

"El primer partido es contra el coronavirus. Es un momento delicado para todo el mundo. El momento es ganar el partido contra el coronavirus", externó el brasileño en una videollamada a niños de la organización Save the Children .

"Mi infancia fue complicada y humilde. Muchas veces no tenía nada para comer, no tenía forma de ir a entrenar e iba andando siete o diez kilómetros".

"Si no fuera jugador de fútbol estaría trabajando en el mundo del deporte. Me encanta hacer deporte. Siempre tuve un ídolo que es Zidane. Y es mi entrenador. Siempre me encantó de jugador. Era un placer verle jugar. Mi gran inspiración fue él", reveló.