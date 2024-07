"Miren a quién me he encontrado esta mañana por Valdebebas. ¡Bienvenido a casa, Mbappé", escribió Lucas Vázquez en Instagram.

“‘Vini’ me mandaba muchos mensajes de ‘venga vamos a jugar juntos arriba’. Vinícius es un jugador único. Estoy muy feliz de jugar con él, y con Rodrygo, como con todos. Los grandes jugadores tienen que jugar juntos, no habrá problema en jugar con Vinícius. Ha hecho temporadas perfectas y ahora me toca adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo a ganar”, comentó Mbappé.