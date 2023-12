El Betis, con Guardado, empató con Real Madrid en partidazo

La segunda parte se inició con el susto que Isco le dio a Lunin tras un buen pase de Ayoze, pero la réplica llegó muy poco después, a los ocho minutos de la reanudación. Un gran pase al hueco de Brahim no lo desaprovechó Bellingham para poner el 0-1 y confirmar que es la gran sensación de esta temporada con su facilidad para marcar.

El Betis no tuvo mas remedio que dar un paso adelante y meterle velocidad a su juego, algo que le dio resultado con un zapatazo de Aitor Ruibal desde fuera del área, un gol que llegó trece minutos después del madridista y que abrió un nuevo partido.

En la fase final del choque, los locales redoblaron su confianza en no salir de vacío del Villamarín y los visitantes no estuvieron tan fluidos para hacer daño, por lo que el marcador ya no se movió, aunque un remate de Isco en el minuto noventa acabó con el balón repelido por un poste.