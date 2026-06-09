la liga ¡De risa! La polémica reacción del Atlético a la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez Los Colchoneros utilizaron sus redes sociales para encender su rivalidad con los Merengues.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Atlético de Madrid se burla del Real Madrid por oferta de Julián Álvarez

El Real Madrid abrió la cartera y ofreció la cifra de 150 millones de euros por fichar al delantero argentino Julián Álvarez; sin embargo, dicha oferta desató las risas del Atlético de Madrid, al menos así lo demostraron en sus redes sociales.

Y es que el club Colchonero respondió con unos emojis de risas a la publicación del club Merengue en su cuenta de X, en la cual notificaban que habían ofertado por el delantero argentino.

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¿Qué dijo el Atlético de Madrid sobre la oferta por Julián Álvarez?

Los rojiblancos no se limitaron a las risas con emojis, sino que fueron más allá, ya que en su misma cuenta de X dieron rienda suelta a su rivalidad deportiva contra el Real Madrid.

“Comunicado oficial con nuestras aclaraciones, sobre el comunicado de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se les cortó el video del Papa donde decía que también era del Atleti

2. Habrán confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no les agradecemos nada.

3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián.

4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que el @FCBarcelona_es”.

Y para rematar, el Atlético de Madrid cerró con otro punzante mensaje en sus redes sociales en contra de los Merengues.

“P.D. Aprovechando la buena relación con su nuevo presidente, a ver si dejas de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!”.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez?

De acuerdo a distintos medios españoles, la cláusula de rescisión de contrato de Julián Álvarez es de 500 millones de euros, cifra que parece impagable para los Merengues.