Javier Aguirre , director técnico mexicano del Mallorca , señaló la importancia que es visitar al Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic y no esta vez en el Camp Nou, aunque eso no resta peligrosidad al cuadro de Xavi Hernández , a quien elogió su labor al frente del club y que creció en resultados tras el anuncio de su salida.

“Yo, ha habido Barças (sic) que piensas, bueno no está Messi, no está Ronaldinho, yo qué sé, y zaz, te comiste cuatro. No me atrevería a decir que es vulnerable, es cierto que tiene lesiones, jugadores importantes fuera, pero no puedes confiarte, es el Barça y el Barça y el (Real) Madrid, y el Atlético (de Madrid) desde que está el Cholo, son equipos muy difíciles de batir, falte quien falte y esté quien esté”.