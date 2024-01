Xavi anuncia su salida como director técnico del Barcelona

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presi (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejando Echevarría, Deco (los miembros de la comisión deportiva) y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo", ha explicado en rueda de prensa.

"Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión", resumió.

Xavi afirmó que se siente "el máximo responsable" de la actual "dinámica muy negativa" del equipo, de la que dijo "muchas veces" no tener "explicación", y comentó que tiene la sensación de "hacer lo correcto", actuando "con sentido común".

"No quiero ser una rémora para el club. Quiero ser siempre una solución, y el club me tendrá para lo que necesite. Seguiré hasta el 30 de junio, así lo he acordado con el presidente", comentó el todavía entrenador del Barcelona, que contó en la sala de prensa con el apoyo de su mujer Nuria Cunillera y de su hermano y asistente Óscar Hernández.