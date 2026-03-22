    Barcelona

    Barcelona hace gran homenaje a Ronaldinho con una mítica playera del 2005

    El conjunto Blaugrana llegó así al estadio para su duelo en LaLiga frente al Rayo Vallecano.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Barcelona realiza gran homenaje a Ronaldinho tras su cumpleaños

    El pasado sábado, el mundo del futbol recordó con cariño a Ronaldinho, ya que la estrella de Brasil estuvo de manteles largos por su cumpleaños 46 y los homenajes no se hicieron esperar.

    Ronaldo de Assis Moreira respondió todas las felicitaciones que recibió de todas partes del mundo, equipos, torneos y demás que él disputó y que logró conquistar.

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    Barcelona, club español donde jugó R10 no se quedó atrás y lo felicitó, pero la celebración no quedó ahí, este día antes del partido en casa ante el Rayo Vallecano, todos los jugadores llegaron al estadio con la playera de Ronaldinho.

    La mítica playera de manga larga de la temporada 2005-2006 que usó el astro carioca estuvo de vuelta en casa, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowsky y jugadores de la Masia que estuvieron presentes, todos portaban la camiseta.

    Al final, el Barcelona ganó por la mínima diferencia y con ese resultado, los Blaugranas se mantienen en la cima de la clasificación de LaLiga con 73 puntos.

    Tras la Fecha FIFA, el conjunto culé tendrá dos partidos de alto poder, enfrentará en dos juegos consecutivos al Atlético de Madrid, primero en LaLiga y después en en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

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