Anthony 'Choco' Lozano, feliz por hacer historia con el Cádiz

"Es algo histórico, le damos gracias a Dios por ganar aquí. No fue fácil, hicimos un gran trabajo defensivo. En la primera parte tuve alguna ocasión para abrir el marcador, pero lo importante es que sumamos tres puntos históricos para nosotros. Nos marca una pauta para saber lo que podemos seguir consiguiendo", explicó tras el encuentro.

"Ha sido un golpe fortuito, me dio con la rodilla. No pude seguir. Esperaba que el segundo tiempo pudiera, pero una vez que te enfrías el golpe no se te va más".