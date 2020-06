¡Alerta! Messi tiene contractura y es duda para reiniciar LaLiga

Se encendieron las alarmas en Barcelona y es que Lionel Messi presenta una contractura desde el miércoles y hoy entrenó por separado del grupo, cuestión que ya preocupó al cuerpo médico porque pensaban que estaría recuperado de su lesión y no fue así. Mediante un comunicado detallaron la situación.



LaLiga se encuentra a ocho días de su reanudación. Barcelona enfrentará a Mallorca y temen hacerlo sin Messi en la cancha debido a las molestias. La orden es muy clara, si no está listo no vale la pena arriesgarlo. Cabe señalar que restan once fechas y Barcelona es líder con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid.